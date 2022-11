Kan Mastodon het nieuwe Twitter worden?

1. Wat is Mastodon?

Mastodon is een sociaal netwerk dat er, op het eerste gezicht, precies zo uitziet als Twitter. Alleen heet een tweet er een toot (een toeterende mastodont, heeft u ‘m?). Maar technisch zit Mastodon totaal anders in elkaar: het is een ‘gefedereerd’ sociaal netwerk. Dat maakt het superieur, want democratischer, zeggen (vooral) nerds. Maar het maakt het ook stukken omslachtiger in het gebruik, mopperen niet-nerds. Hoe werkt het? Iedereen, u ook, mag de software van Mastodon downloaden en zijn eigen Mastodon server starten, bijvoorbeeld eentje waar metalfans onderling kunnen chatten (Metalhead.club, heet die). Als gebruiker, kiest u gewoon een van de enkele duizenden Mastodon-servers uit. U ziet eerst de berichten van andere lokale gebruikers, maar kunt ook mensen volgen die op andere Mastodon-servers zijn aangesloten. Mastodon is gestart door de jonge Duitse programmeur Eugen Rochko, tevens de enige werknemer van de Duitse nonprofit Mastodon.

2. Zijn mensen echt van Twitter naar Mastodon aan het verhuizen?

In één woord: misschien. Heel wat mensen verklaren publiek dat ze Twitter verlaten voor Mastodon, omdat ze ontevreden of onzeker zijn over de richting die nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk uit wil. Musk heeft gezegd dat hij meer ruimte wil laten voor ‘vrije meningsuiting’, maar ook dat de moderatieregels voorlopig niet veranderen. Hoe dan ook: er zouden de voorbije week enkele honderdduizenden nieuwe Mastodon-accounts zijn bijgekomen. Eugen Rochko zei deze week dat er voor het eerst 1 miljoen actieve gebruikers zijn – een piepklein aantal, vergeleken met de 230 miljoen van Twitter of de 3 miljard van Facebook. Elon Musk, van zijn kant, tweette dat er nog nooit zo veel Twitter gebruikers zijn geweest als nu. Heel wat nieuwe gebruikers van Mastodon klagen ondertussen (vaak op Twitter!) dat Mastodon echt wel verdraaid ingewikkeld is. Zijn het nu eerder mensen uit links slash progressieve hoek die een veilige haven zoeken bij Mastodon, in 2020 en 2021 waren het juist conservatieve mensen die op Twitter luid aankondigden dat ze het er niet meer zagen zitten (omdat Donald Trump er ‘gecensureerd’ werd). Zij trokken vooral naar Parler, en intussen ook naar andere eerder rechts getinte Twitter-alternatieven als Gettr en Donald Trumps eigen Truth Social. Maar ze bleven tegelijk ook naarstig tweeten.

Op de ‘gefedereerde’ tijdlijn ziet u alle toots in chronologische volgorde, zoals op het oude Twitter van vóór het algoritme. Voorlopig gaan die toots opvallend vaak over Mastodon, Twitter en Elon Musk.

3. Wat als inderdaad miljoenen mensen naar Mastodon trekken?

Dat hangt er maar van af, wie die miljoenen mensen zijn. Zo lang Mastodon vooral een plek blijft waar gelijkgezinde, progressieve nerds elkaar vinden in min of meer afzonderlijke kleine groepen, is er geen probleem. Maar Parler, dat ook door vrijwilligers werd gemodereerd, werd na de massale toestroom van conservatieve Twitteraars eind 2020, een heuse broeihaard van extremistische haat en speelde een sleutelrol in het faciliteren van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ter vergelijking: voor Facebook, met ruim 2 miljard gebruikers, werken zo’n 15.000 betaalde moderatoren. Omdat Mastodon gratis is en geen reclame toont, kunnen de uitbaters van Mastodon-servers er geen rechtstreekse inkomsten uit halen om moderatoren te betalen. Maar individuele Mastodon-servers kunnen wel heel streng zijn in wie ze binnenlaten: op veel servers moet je vragen om een uitnodiging alvorens je een account kunt aanmaken. En als één Mastodon-server overwoekerd zou worden door extremistische trollen en bots, kunnen andere servers die ene server (met al zijn gebruikers) uit het netwerk bannen. Dat is trouwens al gebeurd bij de uiterst rechts populaire app Gab: dat is eigenlijk een Mastodon-server die door de rest van het netwerk is afgestoten. Ook Truth Social van Donald Trump gebruikt de Mastodon-software.

4. Hoe begin ik met Mastodon?

Wilt u het vooral eens zelf proberen? Ga naar Joinmastodon.org. Kies eerst een Mastodon-server. Het helpt als u daarbij dezelfde server kiest als uw vrienden, ofwel een server die aansluit bij uw persoonlijke interesses of overtuiging. Veel Vlamingen en Nederlanders opteerden de jongste dagen voor Mastodon.social, de server van Eugen Rochko zelf die dinsdag 150.000 actieve gebruikers telde. Die Duitse server heeft strenge regels tegen desinformatie en haat, maar laat wel beelden van seks en geweld doe als de gebruiker ze markeert als ‘gevoelig’ (zodat die beelden geblurd worden). Duik meteen in de instellingen (Instellingen>Voorkeuren>Overig) om alleen toots te zien in talen die u begrijpt. Dan zoekt u mensen om te volgen, wat hier veel omslachtiger is dan bij Twitter. In de zoekfunctie kunt u namen intikken, bijvoorbeeld ‘Greta Tunberg’. Mastodon heeft geen gepersonaliseerde tijdlijn die belangrijke tweets over uw interessegebied bovenaan plaatst. U kijkt ofwel chronologisch naar de toots van de mensen die u volgt, ofwel naar alle toots van uw lokale server, ofwel alle toots op alle servers tegelijk (maar daar hebt u weinig aan). De functie ‘verkennen’ (gemarkeerd met een ‘#’) toont u iets wat een beetje lijkt op de algoritmische Twitter-feed: een reeks berichten die ‘aan populariteit winnen’ op Mastodon. Als we die feed mogen geloven, wordt op Mastodon alleen gepraat over Mastodon, over Twitter, over Elon Musk en over een paar andere verhalen uit de technologiehoek. Klinkt dat als muziek in de oren? U weet nu waar naartoe. Wilt u de polsslag van de politieke en journalistieke wereld voelen? Sorry, maar dan moet u nog altijd op Twitter zijn.