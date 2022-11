Louis Theroux en de generatieclash

1 Louis Theroux interviews ...

BBC 2 22.00-22.45 uur

Voor deze reeks trok documentairemaker Louis ­Theroux niet naar de VS. Hij bleef in het Verenigd Koninkrijk om er interviews te doen met grote namen uit de ­Britse showbizzwereld. In de derde aflevering legt Theroux Dominic Harrison het vuur aan de schenen. U kent hem misschien als Yungblud, de anarchistische pop­zanger die wel wat te vertellen heeft over zijn seksualiteit en zijn geestelijke gezondheid. Dit belooft een interessante generatieclash te worden.

2 Buurman Abdi

NPO 2 23.15-23.45 uur

Hoe kun je een gewelddadig leven leren te begrijpen? Abdi is afkomstig uit Somalië, hij is meubelontwerper en sociaal werker. Samen met zijn buurman, filmmaker ­Douwe Dijkstra, en met de hulp van special effects, speelt hij zijn door oorlog en criminaliteit getekende leven na.

3 Eden: untamed planet

Canvas 21.20-22.15 uur

De makers van deze Britse docureeks zoeken de ­laatste plekken ongerepte natuur op deze planeet op. Voor de eerste aflevering trokken ze naar het regenwoud van ­Borneo, de thuishaven van meer dan 60.000 plant- en ­diersoorten. Herkent u de vertelstem? Ze is van Helena Bonham Carter.

4 Fils de

Streamz

Marka, de man achter de eighties funkband Allez ­Allez en de vader van Roméo Elvis en Angèle, maakt zijn acteerdebuut in deze Brusselse misdaadreeks. Hij speelt een ex-gangster die het wil goedmaken met zijn kinderen.