Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

463.000 euro

Francesco Vanderjeugd (Open VLD) heeft wel wat uit te leggen. De kapper-burgemeester van Staden handelde bij verscheidene vastgoeddeals met voorkennis van zaken, dixit een rapport van Audit Vlaanderen. Dat zou hem 463.000 euro bruto hebben opgeleverd, zo onthulde de Krant van West-Vlaanderen vorige week. De krant sprak van het systeem-Francesco: ‘Telkens laat Francesco Vanderjeugd zijn oog vallen op een leegstaand pand, dat samen met een aanpalend pand aan een projectontwikkelaar verkocht kan worden.’ Vervolgens is Vanderjeugd – bevoegd voor ruimtelijke ordening – erbij wanneer de nodige vergunningen voor het te realiseren project goedgekeurd worden in het gemeenteraad en het college. Voorkennis, partijdigheid en belangenvermenging, zo onthoudt de Krant van West-Vlaanderen uit het rapport. En dat vloekt met de deontologische code. Die code lijkt trouwens niet alleen in Staden wat in vergetelheid te zijn geraakt.

Kansen gegrepen

Dinsdag was het aan Vanderjeugd om in Het Laatste Nieuws zijn ‘onschuld uit te schreeuwen’, zoals dat heet. ‘Ik heb opportuniteiten gezien en kansen gegrepen. In eer en geweten. Mijn beste maat vroeg: “Als je het nu achteraf bekijkt, is het dan de moeite geweest om al die transacties te doen?” Uiteráárd. Omdat ik er op dat moment van uitging, en nog steeds van uitga, dat ik correct handelde. Achteraf gezien besef ik dat de lijn flinterdun is. Ik heb de perceptie tegen.’ Dat de deontologische code voor lokale besturen duidelijk zegt dat mandatarissen actief elke belangenvermenging moeten zien te vermijden, vindt Vanderjeugd blijkbaar onvoldoende. ‘Ik ben de politieker die geld heeft verdiend bovenop zijn mandaat. Wil men daarvan af, dan moet men dat in een duidelijk decreet gieten: een lokaal mandaat? Verboden om vastgoedtransacties te doen in eigen gemeente.’ Conclusie van de burgemeester: ‘Ik ben burgemeester én ondernemer. Finaal zal er áltijd een schijn van partijdigheid zijn. Maar ik kan op alles een antwoord geven te mijner verdediging.’

Feest geannuleerd

Binnenkort mag Vanderjeugd al op gesprek bij de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé om de situatie te bespreken. Op basis van dat gesprek zal de gouverneur een verslag opmaken voor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD), die vervolgens maatregelen kan opleggen. Ondertussen staat de gemeente Staden onder verscherpt toezicht. De bevindingen van Audit Vlaanderen werden ook doorgestuurd naar de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie. Die zal samen met het parket van Ieper bekijken of de zaak ook een juridisch staartje krijgt. Ondertussen denkt Vanderjeugd hoegenaamd niet aan opstappen of het afstaan van zijn bevoegdheden rond ruimtelijke ordening. ‘Stap ik op, dan lijkt het alsof ik schuld beken. Het zou het stomste zijn dat ik kan doen. Ik ben dit jaar tien jaar burgemeester. Ik had dat graag willen vieren met een groot feest in september, maar ik heb de boel afgeblazen, ik had er geen zin meer in. Zelfs dat zagen sommige van onze inwoners als een schuldbekentenis.’

Mayeur

Mag het ook misschien gaan uitleggen bij de rechter: Yvan Mayeur, de voormalige Brusselse PS-burgemeester die in 2017 van zijn voetstuk viel door het Samusocialschandaal. Dat jaar kwam aan het licht dat verschillende bestuurders van Samusocial zitpenningen hadden ontvangen als vergoeding voor vergaderingen die vermoedelijk nooit hadden plaatsgevonden. Zo zouden Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta jaarlijks 15.000 tot 19.000 euro hebben opgestreken. Beiden stapten op. Het gerechtelijk onderzoek is intussen afgerond en het Brusselse parket wil naast Mayeur en Peraïta nog drie anderen laten doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. De zaak kwam dinsdagochtend voor de raadkamer, maar het dossier werd uitgesteld naar 29 november.