Kiezen we voor mest, of voor wat ons nog aan natuur rest?

Onze Vlaamse landbouwers hebben nog maar net het stikstofdossier moeten verteren of er dreigt alweer onheil – nu in de vorm van een mestactieplan. Het einde van de Belgische frieten wordt aangekondigd, het einde van de landbouw in zijn geheel zelfs. Is de landbouw in Vlaanderen echt ten dode opgeschreven? Of is het alleen maar een kwestie van het roer omgooien?