Vijf Amerikaanse staten stemmen vandaag over de afschaffing van de slavernij

In Alabama, Louisiana, Oregon, Tennessee en Vermont kunnen de kiezers vandaag beslissen of zij de slavernij volledig uit de grondwet van hun staat willen schrappen. Het is 157 jaar geleden dat de Amerikaanse grondwet slavernij verbood. Een persoon mocht wettelijk niet langer de eigendom zijn van een ander, maar in de meeste staten bleef een uitzondering bestaan voor gevangenen.

In het grootste deel van de Verenigde Staten is slavernij nog legaal als straf voor een misdrijf. Ongeveer 800.000 gevangenen verrichten dwangarbeid en werken voor een habbekrats of helemaal niks. Vandaag ...