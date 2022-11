Rebel Wilson is moeder geworden via draagmoeder

Rebel Wilson (42) is moeder geworden van een dochter, Royce Lillian. Dat heeft de actrice aangekondigd op Instagram, waar ze de draagmoeder bedankt.

De Australische actrice, die zich in juni gedwongen zag om bekend te maken dat ze een relatie heeft met modeontwerpster Ramona Agruma, deelde een foto van haar pasgeboren dochter op Instagram. ‘Ik ben meer dan trots om de geboorte aan te kondigen van mijn eerste kind, Royce Lillian, vorige week geboren via een draagmoeder. Ik kan de liefde die ik voor haar heb niet eens beschrijven, ze is een mooi mirakel!’

Volgens Rebel Wilson was het proces om een kind te krijgen al jaren aan de gang. ‘Ik ben voor eeuwig dankbaar voor iedereen die betrokken is geweest (je weet wie je bent), dit is een werk van jaren geweest’, klinkt het in de Instagrampost. ‘Maar ik wil vooral mijn prachtige draagmoeder bedanken, die haar gedragen en ter wereld heeft gebracht met zoveel gratie en zorg. Dank u om me te helpen mijn eigen gezin te beginnen, het is een geweldig cadeau. Het beste cadeau!’

‘Ik ben klaar om de kleine Roycie alle denkbare liefde te geven. Ik leer snel … veel respect voor alle moeders! Trots om bij jullie club te horen’, besluit Wilson.