Vier EU-landen hebben illegaal spyware ingezet tegen eigen burgers. Maar vrijwel zeker beschikken alle lidstaten over commerciële spyware. Ook België. Er heerst een ‘omerta’ over wat ze ermee aanvangen, zegt Europarlementslid Sophie in ’t Veld.

‘Dit is geen nationaal schandaal. Dit is een Europees schandaal’, zei het Nederlandse links-liberale Europarlementslid Sophie in ’t Veld bij de voorstelling van haar ontwerprapport naar het gebruik van ...