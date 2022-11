Nieuwe podcastreeks ‘Na de storm’ onderzoekt wat er veranderde door zaak-De Pauw

Vandaag stellen we u een nieuwe podcastreeks voor waarin we met enkele hoofdrolspelers terugblikken op de zaak-Bart De Pauw. Heeft dit echt iets veranderd in onze manier van omgaan met mekaar?

Exact vijf jaar geleden vertelde Bart De Pauw in een video dat de VRT niet meer wou samenwerken met hem. Het was het begin van een woelige periode waarbij Vlaanderens populairste tv-maker betrokken was net als heel wat bekende tv-gezichten zoals Maaike Cafmeyer en Liesa Naert.

Voor de betrokkenen was het een vreselijke periode. En het is maar de vraag of hun leed hen en ons allemaal iets heeft bijgebracht.

2.‘Na de storm’ heet de reeks die radioproducer Veerle Segers daarover maakte. Het is een coproductie van De Standaard en het productiehuis De Hofleveranciers.

De reeks begint middenin de storm. Via uitgebreide getuigenissen van de actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert horen we hoe zij die procesdagen beleefden en de uitspraak van de rechter. Onze mediaredactrice Valerie Droeven vertelt wanneer zij voor het eerst hoorde van de zaak-De Pauw en hoe zij als journaliste omging met alle informatie die ze verzamelde.

In de volgende afleveringen - die nu al te beluisteren zijn via onze website, via onze app of andere podcastplatformen - staan we onder meer stil bij de rol van de getuigen. Hoe kun je ingrijpen als je gevallen van grensoverschrijdend gedrag ervaart in je omgeving? En wanneer spreken we eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag? En hoeft dit altijd te leiden tot een proces?

Maar de reeks problematiseert niet alleen. Zo hoort u het verhaal van Steven Kolacny die verliefd werd op een zangeres van zijn koor Scala. En met Dirk de Wachter hebben we het onder meer over de wereld na de zaak-De Pauw. Staan we nu dichter bij mekaar of zijn er nog heel wat hindernissen te nemen?

Hier vindt u alvast aflevering 1:

Aflevering 2 ‘Zo eenvoudig is het niet om “neen” te zeggen’ vindt u hier.

Aflevering 3 ‘Dan schaam ik me soms echt dat ik een man ben’’ vindt u hier.

Aflevering 4 ‘Dat zijn spreeuwen, ze landen nu op mij en dat gaat veel pijn doen’ vindt u hier.

Aflevering 5 ‘Dit zijn groeipijnen, maar daar worden we groot van’ vindt u hier.