De Vlaamse kleinkunstzanger en komiek Will Ferdy is dinsdag gestorven. Hij werd bekend met nummers als ‘Christine’, ‘Belijdenis’ en ‘Ziede gij me gere’. In 1970 was hij de eerste bekende Vlaming die zich op tv outte als homo. Ferdy was 95 en leed aan de ziekte van Parkinson.

