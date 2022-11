Fatma Samoura, secretaris-generaal bij Wereldvoetbalbond Fifa, maakte zich onlangs nog sterk dat iedereen welkom is in Qatar tijdens het WK. Maar een interview met de ambassadeur van de wereldbeker doet wat anders vermoeden.

‘Ongeacht uw ras, religie, sociale of seksuele voorkeur, ben je meer dan welkom in Qatar en het land zal je verwelkomen met een ongeziene gastvrijheid’, vertelde Samoura vrijdag in een door de Fifa verspreide mededeling. ‘Vanaf zondag 20 november zullen de ogen van de wereld gericht zijn op Qatar. Het zal gedurende één maand een voetbalfeest worden. Na alles wat we de voorbije twee jaar hebben meegemaakt, is het de uitgelezen kans voor fans van over de hele wereld om naar Qatar af te zakken en zich te verenigen.’

Dinsdag verscheen er op de Duitse zender ZDF echter een spraakmakend interview met Khalid Salman, de ambassadeur van het WK in Qatar. Salman, ex-profvoetballer, zegt daarin het volgende.

‘Het belangrijkste is dat iedereen zal aanvaarden dat ze naar hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten accepteren’, verklaart Salman tijdens het interview wanneer het onderwerp homoseksualiteit aan bod komt. Dat is ‘haram’ (onrein), zegt hij voorts over homoseksualiteit. ‘Waarom is het haram, omdat het een mentale afwijking is.’

Meteen na die uitspraak werd de uitzending onderbroken door een official van de Fifa.

De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani had op 21 september nog verklaard dat alle supporters ‘zonder discriminatie’ welkom zouden zijn tijdens het WK voetbal. Die boodschap leek toen bedoeld om de voetballiefhebbers uit de lgbtqi+-gemeenschap gerust te stellen.

Homoseksualiteit is verboden in de Golfstaat. Maar de organisatoren van het WK voetbal hebben al meermaals benadrukt dat koppels van hetzelfde geslacht geen problemen zullen ondervinden tijdens het toernooi. Verschillende Europese landen hebben al aangekondigd dat hun aanvoerder een regenboogband met de boodschap ‘One Love’ zal dragen, ter ondersteuning van een antidiscriminatiecampagne.