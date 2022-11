Lastige ouders aan de zijlijn? Sportclubs krijgen toolbox

‘Godverdomme Kiandro, snijden en crossen!’ Ouders durven tijdens de match van hun zoon of dochter al eens te veranderen in emotionele brulboeien. Met nefaste gevolgen voor de spelvreugde. Een toolbox moet trainers en ouders nu helpen om daar iets aan te doen. ‘Te veel druk van mama of papa is een belangrijke reden voor jonge sporters om af te haken.’

Het is máár een wedstrijdje van negenjarige voetballertjes of kleine basketters, en toch gaat je vader- of moederhart in overdrive, met roepen en tieren tot gevolg. Omdat de scheidsrechter er niks van ...