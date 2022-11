Demir wil donderdag al beslissen over Ventilus

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) legt donderdag het Ventilus-dossier op de regeringstafel. ‘Het dossier is rijp voor een beslissing’, luidt het op het kabinet.

Na de zoveelste studie wil Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) snelheid maken in het Ventilus-dossier. De Duitse professor Dirk Westermann bevestigt in die studie dat de Ventilus-hoogspanningslijn met de huidige technologie alleen bovengronds en in wisselstroom kan. Nieuwe technologie om de lijn ondergronds te leggen wordt pas in de jaren 2030 verwacht.

‘Donderdag brengen we het dossier zoals het in juli al klaar was opnieuw op de regeringstafel’, luidt het op het kabinet van de minister. ‘Voor ons is het rijp voor een beslissing.’ Het gaat om een beslissing over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Grup), waarin in grote lijnen wordt vastgelegd waar de nieuwe hoogspanningslijn komt, en de compensatieregeling voor wie zou willen verhuizen omdat zijn woning of bedrijf er te dicht bij ligt.

De bedoeling zou zijn om netbeheerder Elia te verplichten ruimer te compenseren dan vandaag mag. Enerzijds door het bedrag dat boven op de reële waarde van de woning wordt toegekend op te trekken. Anderzijds door meer gezinnen de kans te geven om te verhuizen, door de afstand te vergroten tussen de hoogspanningslijn en de woningen die voor compensatie in aanmerking komen. Die regeling zou daarna gelden voor alle toekomstige hoogspanningsprojecten. Daarvoor is wel de medewerking van de federale overheid – bevoegd voor Elia – nodig.

Open VLD heeft ook al langer laten verstaan dat bovengronds de enige optie voor de partij is. CD&V – met veel burgemeesters in een gemeente waar de hoogspanningslijn komt – laat voorlopig niet in de kaarten kijken. De partij laat wel verstaan dat het dossier donderdag besproken wordt, maar dat het wellicht nog te vroeg is om te beslissen. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) is vanaf volgende week terug van ziekteverlof. Als CD&V-kopstuk uit Torhout is ze bijna rechtstreeks betrokken partij.

Op woensdagavond hebben de Ventilus-burgemeesters nog een vergadering met de Duitse professor Westermann. Die vergadering zal beslissen of de burgemeesters hun verzet tegen een bovengrondse lijn voortzetten. ‘Wij moeten de burgers geen blaasjes wijsmaken. We willen een vertrouwenwekkend signaal geven dat alles grondig en objectief onderzocht is’, zegt Bart Dochy, de woordvoerder van de groep van vooral CD&V-burgemeesters.

De burgemeesters willen daarvoor vooral meer duidelijkheid over een zinnetje in het rapport waarin Westermann een rapport van Filip Vanaeken als bijkomende informatie beschouwt, maar dat het niet zijn opdracht was om dat rapport te becommentariëren. Vanaeken is een Meulebeekse bouwkundige die op eigen initiatief een ondergronds alternatief uitwerkte. De actiegroepen en burgemeesters vinden dat het alternatief wel onderzocht had moeten worden.

Door te concluderen dat bovengronds de enige optie is, antwoordt Westermann onrechtstreeks wel op dat rapport. Maar de actiegroepen trekken al langer de geloofwaardigheid van Westermann in twijfel, hoewel ze hem zelf als expert hebben aanbevolen. Ze beweren dat hij het ondergrondse alternatief niet mocht onderzoeken, omdat zijn universiteit vaak werkt voor netbeheerders, waaronder een dochter van Elia.

Naar de rechter

Donderdagochtend steken de burgemeesters de koppen opnieuw bij elkaar om hun standpunt te bepalen. Het gesprek met Westermann zal bepalen of ze zullen meestappen in juridische procedures die er sowieso zitten aan te komen als voor een bovengrondse lijn wordt gekozen.

‘De ambiguïteit, de afhankelijkheid en de onvolledigheid van dit rapport-Westermann zullen in elk geval deel uitmaken van alle eventuele toekomstige juridische procedures’, zegt Involte in een persbericht. Involte vertegenwoordigt de West-Vlaamse bedrijven die potentieel onder de nieuwe Ventilus-hoogspanningslijn vallen. Ook het burgerplatform E403 zegt naar de rechter te zullen stappen.