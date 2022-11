Will Ferdy overleden

De Vlaamse zanger Will Ferdy is dinsdag gestorven. Hij werd bekend met nummers als ‘Christine’, ‘Belijdenis’ en ‘Ziede gij me gere’. In 1970 was hij de eerste bekende Vlaming die zich op tv outte als homo.

Will Ferdy werd in Gent geboren als Werner Ferdinande op 9 maart 1927. Hij begon zijn carrière als beroepszanger in 1948. Met ‘Ziede Gij Me Gere’ had hij een eerste hit in 1951. Ferdy stond ook bekend als komiek. In 1953 begon hij zijn eerste conferences rond zijn typetjes ‘Flup de Facteur’ en ’Peterke en Pepe’. In 1970 veroorzaakte hij opschudding door zich als eerste Vlaamse artiest te outen als homoseksueel.

In 1971 kreeg hij een gouden plaat voor zijn lp Will Ferdy zingt Armand Preud’homme, in 1979 volgde een gouden plaat voor zijn lp Will Ferdy zingt Jacques Brel en in 1983 kreeg hij een platina plaat voor meer dan 100.000 verkochte exemplaren van zijn grote successen. In 2001 kreeg hij een plaats in de Radio 2-eregalerij voor een leven vol muziek. In 2004 werd het nummer ‘Christine’ opgenomen in de eregalerij van de Vlaamse klassiekers van Radio 2.

Eind juni 2014 stopte Ferdy definitief met optreden. In januari 2015 kreeg Ferdy de Çavaria Lifetime Achievement Award.