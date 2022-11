Twee jaar na de overwinning van president Joe Biden, trekken de Amerikanen opnieuw naar de stembus voor de midterms. Thema’s als de dalende koopkracht, het recht op abortus en de wapenwetgeving motiveren kiezers om te stemmen.

Terwijl de Democraten van Joe Biden oproepen tot strengere wapenwetten, is het grondrecht om vuurwapens te dragen voor veel Republikeinen een verworven vrijheid die ze koste wat kost willen verdedigen. Waarom zijn sommige Amerikanen zo verknocht aan hun wapens, en hoe is het beruchte tweede amendement tot stand gekomen? We leggen het in bovenstaande video uit.

Waarvoor stemmen de Amerikanen tijdens de tussentijdse verkiezingen?