Tom Dice en Loredana wagen opnieuw hun kans om Belgische inzending Songfestival te worden

Ameerah, Chérine, gala dragot, Gustaph, Hunter Falls, Loredana en de The Starlings. Dat zijn de kandidaten voor Eurosong, de preselectie van het Eurovisiesongfestival op de VRT.

De formule zit zo in elkaar: zeven artiesten presenteren elk twee songs. De finale is een liveshow in Paleis 12. Dan zal het publiek kunnen meekiezen.

Voor het eerst sinds 2016 organiseert de VRT opnieuw Eurosong, of een wedstrijd die zal bepalen wie ons land in 2023 op het Eurovisiesongfestival in het Verenigd Koninkrijk dat dit jaar tweede werd. Oekraïne won maar gezien de oorlogssituatie trekt de Europese Radio-unie (EBU) daar liever niet heen.

Sinds 2016 kiest de openbare omroep zelf wie ze naar het Eurovisiesongfestival stuurt. Nu wordt dus teruggegrepen naar de formule met een voorselectie. Dat maakte Peter Van de Veire deze zomer bekend tijdens ‘Zomerhit’.

Laura Tesoro was in 2016 de laatste Eurosongwinnares met What’s the pressure. Ook Kate Ryan was in 2006 een opvallende winnares met Je ’t adore.