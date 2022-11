Grote hinder treinverkeer na vondst oorlogsbom in Gent-Sint-Pieters

In het station Gent-Sint-Pieters is tijdens de nacht van maandag op dinsdag een oorlogsbom aangetroffen tijdens voorziene graafwerken. Dat is vernomen van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en de NMBS.

De impact op het treinverkeer zal naar verwachting dinsdagochtend groot zijn. Het station kan momenteel grotendeels niet bediend worden.

De bom bevindt zich op 300 meter van de perrons kant Brussel. ‘Het is wachten tot de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse is geweest voor de ontmanteling. Ze wordt er verwacht rond 5u30’, meldt Infrabel.

Er worden treinen afgeschaft, sommige treinen zullen vertrekken vanuit Melle en bepaalde treinen zullen lokaal worden omgeleid via de as Kortrijk-Denderleeuw-Brussel. De situatie wordt verder in real time opgevolgd en beheerd.

Tussen Deinze en Gent-Dampoort wordt er een vervangende busdienst ingelegd door de NMBS. Treinreizigers kunnen ook gebruiken maken van de reguliere busdienst van De Lijn tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort.