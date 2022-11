Dinsdag start zonnig maar eindigt bewolkt

Dinsdag start met brede zonnige perioden en wat hoge bewolking. In de loop van de voormiddag wordt de bewolking dikker vanaf het westen.

In de namiddag is het dan wisselend tot zwaar bewolkt met kans op enkele buien aan zee en over de Ardennen. Het wordt vrij zacht met maxima van 12 graden in de Ardennen en tot 16 of 17 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot het zuidwesten met windstoten rond 50 à 60 km/u. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond en in de nacht op woensdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en trekt er regen of buien over het land vanaf de kust en de Franse grens. Minima van 8 graden in Hoog België tot 12 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot soms vrij krachtig uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot 50 km/u.

Woensdagochtend is er wat regen mogelijk in de Ardennen en enkele buien aan zee. Nadien wordt het wisselend bewolkt met enkele plaatselijke buien. Een donderslag is niet uitgesloten langs de kust. ‘s Avonds wordt het droger met meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 10 graden in de hoge Ardennen en 15 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidwest met rukwinden tot 50 à 60 km/u.

In de Ardennen is er donderdagvoormiddag kans op (hardnekkige) lage wolken en enkele mistbanken. Elders verwachten we de hele dag vaak zonnig weer met hoge wolkensluiers die op het einde van de dag talrijker worden. Het is nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen tot plaatselijk 14 of 15 graden in Laag­ en Midden­ België. De matige zuidwestenwind krimpt naar het zuiden.

Vrijdag krijgen we opnieuw meestal zonnig weer met soms wat hoge wolkenvelden. In de Ardennen kan er ochtendmist voorkomen. De maxima liggen tussen 12 en 14 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind die krimpt naar het zuidoosten.

Ook zaterdag blijft het wellicht overwegend zonnig met enkele hoge sluierwolken. De maxima klimmen naar waarden tussen 11 graden in de Hoge Venen en lokaal 15 of 16 graden in het centrum. Er waait een zwakke tot matige oosten­ tot zuidoostenwind.

Zondag blijft het waarschijnlijk vrij zonnig met enkele wolkenvelden. De maxima schommelen rond 15 graden in het centrum bij een matige wind uit zuidelijke richtingen.