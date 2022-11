Door de hoge energieprijzen is ons hele leven duurder geworden. Hoe haalt u toch het meeste uit elke euro?

Energie Welke maatregelen maken echt een verschil?

De hoogste druk op de budgetten van gezinnen komt van dure gas- en elektriciteitsfacturen. Ook al koelt de gasprijs de jongste weken af, de mogelijke effecten daarvan zullen velen pas merken bij de eindafrekeningen. Intussen zoekt iedereen naar manieren om te besparen op verwarming, verlichting en ander verbruik. De ene doet het om een beetje meer over te houden, voor de ander is het een must.

Wie nood heeft aan meer hulp dan wat bespaartips, kan terecht bij sociale diensten in zijn stad of gemeente, bijvoorbeeld om aanspraak te maken op het sociaal tarief. De website van uw woonplek toont doorgaans de eerste stappen. Veel steden organiseren ook zitdagen van ‘energiesnoeiers’ waar u terecht kunt.

In en rond uw huis valt nu al van alles aan te passen. De temperatuurregelaars van de verwarmingsketel, diepvriezer, koelkast en andere toestellen op de optimale stand zetten, levert meteen winst op. Kleine, snelle investeringen zoals gloeilampen vervangen door ledexemplaren doen dat ook.

Lees het artikel: Tien tips om te besparen op uw energieverbruik

De vloed aan cijfers kan een drempel zijn, maar het blijft noodzakelijk om te checken of uw energiecontract het meest voordelige is voor uw profiel. De regulatoren voor de energiemarkt hebben betrouwbare online tools waarvoor u eigenlijk alleen uw postcode en jaarverbruik moet ingeven. Die laatste gegevens vindt u op uw laatste eindafrekening. De online tools maken zelf de berekening, daarna kunt u volgens het resultaat op zoek gaan naar de meest geschikte leverancier.

Lees het artikel: Op zoek naar het beste energiecontract

Wie al een digitale meter heeft, en dat geldt voor meer dan 20 procent van de Vlamingen, krijgt inzicht in - en dus controle over - het dagelijkse energieverbruik. Dat kan verrassingen bij de eindafrekening helpen voorkomen, als u weet waarop u moet letten.

Mobiliteit en reizen Ook onderweg kunt u besparen

Door de brandstofprijzen en algemene inflatie zijn autobezit en -gebruik duurder geworden. Uw rijstijl aanpassen kan de impact daarvan milderen, minder rijden en slim omspringen met de alternatieven maken vanzelfsprekend een verschil. Maar voor wie is een deelauto nu echt interessant? En welke formule past het best bij uw noden?

Een reis is voor veel gezinnen het eerste wat erbij inschiet als ze de vinger op de knip moeten houden. Afwijken van bepaalde bestemmingen of (waar mogelijk) het tijdstip van uw reis goed afstellen, kan een flinke besparing opleveren.

Inkopen en huishouden Met een kammetje door de kosten?

Hebt u elk streamingabonnement echt nodig? Zijn uw verzekeringen wel afgestemd op wat u nodig hebt? Doet u de wekelijkse inkopen op de meest verstandige manier? Elk gezin heeft gewoontes en uitgaven die jaar na jaar terugkeren, met bijbehorende kosten. Deze crisis kan de gelegenheid zijn om daar met de fijne kam door te gaan.

Dat begint al bij iets kleins als het kasticket (waar vaker dan u zou denken fouten op staan). Wie echt een overzicht wil, stelt het best een budgetplan op met de inkomsten en uitgaven. In het begin is het wat werk en kan het zelfs confronterend zijn, maar al snel toont zo’n plan het patroon in uw aankoopgedrag, zoals de kleine dingen waar u onnodig veel geld aan uitgeeft.

Uw levensstijl Dit kan ook een kans zijn

Het zal niet voor iedereen even eenvoudig zijn, maar dit kan een periode zijn waarin je van de nood een deugd maakt. Of het nu gaat om kleine ingrepen of een radicale ommezwaai in uw levensstijl: met z’n allen breken we ons het hoofd over hoe we elke euro kunnen laten gelden.

Zelden waren er zo veel redenen om ons consumptiegedrag aan te passen, en de mogelijkheden zijn legio. We discussiëren en wisselen tips uit aan het koffieapparaat, de schoolpoort of op café (want daar is het warm). De ene doucht minder lang, de ander staat versteld van de folie achter zijn radiator, nog iemand anders herontdekt de bibliotheek, en allemaal proberen we controle te krijgen op het duurdere leven.