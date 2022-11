België trekt miljoenen uit voor klimaatschade in Mozambique

De Belgische regering trekt 25 miljoen euro uit om Mozambique te steunen in het kader van de klimaatverandering. Een deel van het geld wordt gereserveerd om hulp te bieden bij klimaatrampen.

Dat maakt minister van Ontwikkelingssamenwerking, Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekend naar aanleiding van de klimaattop in Egypte. Met het geld kan het Afrikaanse land ook investeren in hernieuwbare energie. Het samenwerkingsprogramma loopt van 2023 tot 2028.

Van het totaalbedrag wordt 2,5 miljoen euro specifiek toegewezen aan loss and damage, verlies en schade als gevolg van klimaatrampen. België is een van de eerste landen die dit doet, aldus minister Vandenbroucke. Alleen Denemarken, Schotland en de Waalse regering gingen erin voor. Op de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh was de kwestie na twee dagen onderhandelingen op de officiële agenda belandt en dat voor het eerst. Armere landen vragen al lang dat zij door rijker landen, die de meeste broeikasgassen uitstoten, vergoed worden voor schade als gevolg van extreem weer.

• De inzet van de klimaattop? Geld

België gaat Mozambique ook helpen bij investeringen in hernieuwbare energie. Landbouw en infrastructuur zoals bruggen en wegen zullen klimaatresistenter worden gemaakt. De mogelijkheid om groene waterstof te ontwikkelen wordt onderzocht.

Mozambique is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. De Wereldbank schat dat het gemiddelde jaarlijkse verlies ten gevolge van overstromingen er 440 miljoen dollar bedraagt. De klimaatverandering zou het land al zo’n 3 miljard dollar hebben gekost.

In 2019 werd het Mozambique getroffen door de cycloon Idai, de op één na dodelijkste storm ooit op het zuidelijke halfrond. Daarbij kwamen meer dan 1.000 mensen om.