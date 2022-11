Instagram checkt leeftijd met artificiële intelligentie

Wie aan Instagram wil bewijzen ouder dan 18 jaar te zijn, kan dat voortaan met een videoselfie. Het zet daarvoor artificiële intelligentie in.

Met een videoselfie kun je voortaan je leeftijd bewijzen op Instagram. Foto: rr

Om op Instagram je leeftijd aan te passen van jonger dan 18 jaar naar ouder, vraagt de app om je leeftijd te bewijzen. Dat kan in de EU en het Verenigd Koninkrijk voortaan door een foto van je identiteitskaart te uploaden of door een videoselfie te maken. Op basis van die video zal artificiële intelligentie beoordelen of je inderdaad meerderjarig bent. Instagram wil zo garanderen dat jongeren en volwassenen een ‘aan hun leeftijd aangepaste’ gebruikservaring krijgen, schrijft de app op zijn blog.

Instagram gaat daarvoor in zee met het Britse bedrijf Yoti, dat technologie ontwikkelde die de leeftijd van een persoon vrij betrouwbaar (op ongeveer 1,5 jaar na) kan schatten. De technologie werd al op beperkte schaal uitgeprobeerd in de Verenigde Staten. De opgenomen beelden worden na gebruik niet bewaard, zegt Instagram.

De Franse videochat-app Yubo doet sinds september een beroep op dezelfde technologie van Yoti om de leeftijd van alle nieuwe gebruikers te controleren. Want om Yubo te gebruiken, moet je minstens 13 jaar zijn. Instagram, waar dezelfde leeftijdsgrens geldt, gaat nog niet zo ver. Het gebruikt deze aanpak voorlopig alleen voor gebruikers die proberen hun leeftijd te wijzigen. Maar volgens een persbericht van het moederbedrijf Meta is dit ‘een eerste stap’. ‘We zullen blijven zoeken naar aanvullende manieren waarop we deze technologie kunnen gebruiken.’

Zo zal het eruitzien als je een videoselfie maakt in Instagram. Foto: rr

Instagram kwam vorig jaar negatief in het nieuws na het lekken van intern onderzoek waaruit bleek dat het gebruik van de app schadelijk is voor het zelfbeeld van sommige jonge meisjes. In heel wat landen, onder meer in de Europese Unie, is er wetgeving in de maak die sociale media verplicht om minderjarigen beter te beschermen. Uit onderzoek – zoals de Vlaamse Apestaartjaren-studie – blijkt dat jonge kinderen volop apps als Tiktok en Instagram gebruiken, ook al zijn die bedoeld voor mensen ouder dan 13 jaar. Vaak vullen die een fictieve geboortedatum in. Technologie als die van Yoti geeft sociale media een instrument in handen om alvast bij mensen die duidelijk jonger zijn dan de minimumleeftijd, automatisch in te grijpen zonder identiteitsbewijzen te hoeven verwerken. Het opvragen van identiteitsgegevens is ingrijpend op het vlak van privacy.