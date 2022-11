Noord-Korea noemt militaire oefeningen VS en Zuid-Korea gevaarlijke provocatie

Noord-Korea vindt de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten ‘een openlijke provocatie en een gevaarlijke oorlogsoefening’. Het land belooft een ‘krachtig en overweldigend’ antwoord.

Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA maandag.

De waarschuwing komt na een golf van raketlanceringen door Noord-Korea. Het land vuurde de afgelopen week tientallen raketten af. Ook zaterdag nog lanceerde het land vier ballistische raketten in de richting van de Gele Zee. Volgens het Zuid-Koreaanse leger legden die raketten een afstand van 130 kilometer af, voordat zij in zee stortten.

Woensdag lanceerde Noord-Korea 23 raketten, het grootste aantal sinds dictator Kim Jong-un aan de macht is. Een daarvan belandde op ongeveer 57 kilometer van de Zuid-Koreaanse stad Sokcho in zee, vlak buiten de territoriale wateren van Zuid-Korea.

De gezamenlijke oefeningen van Zuid-Korea en de VS werden zaterdag afgerond en waren de grootste die de twee landen ooit samen hielden. Aan de oefeningen namen zo’n 240 vliegtuigen deel, waaronder zaterdag twee Amerikaanse B-1B-bommenwerpers. De B-1B is een zogeheten strategische bommenwerper die op lange afstand kan opereren en geschikt is voor kernwapens. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap was het voor het eerst sinds 2017 dat de VS deze bommenwerper inzetten bij oefeningen in Zuid-Korea.