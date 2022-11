Musk ziet Congres liefst in Republikeinse handen

Elon Musk roept de onafhankelijke kiezers op om voor de Republikeinen te stemmen.

‘Gedeelde macht verhindert excessen van beide partijen. Daarom roep ik op voor een Republikeins Congres te stemmen, aangezien het presidentschap in handen is van de Democraten.’ Die boodschap richtte Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, op de vooravond van de midterms via datzelfde platform tot de Amerikaanse kiezers die zich als onafhankelijk beschouwen.

In een volgend bericht schreef hij dat overtuigde Democraten of Republikeinen nooit voor de andere partij kiezen. Daarom zijn het volgens hem de onafhankelijke kiezers die uiteindelijk beslissen wie het voor het zeggen heeft. Musk stemde in het verleden ook al voor de Democraten, maar vindt nu dat zij ‘de partij geworden zijn van verdeeldheid en haat. Daarom kan ik hen niet langer steunen.’

President Joe Biden sprak zich vorige week nog uit tegen de overname door Musk van Twitter, dat volgens hem ‘leugens over de hele wereld verspreidt’.

Clash met Trump

Musk is ook bevriend met Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden die de volgende voorzitter wordt als de Republikeinen er de meerderheid verwerven. Met het oog op de volgende presidentsverkiezingen (in 2024) gaat zijn voorkeur voor de Republikeinse nominatie uit naar Ron DeSantis, de gouverneur van Florida.

In juli zei hij dat voormalig president Donald Trump, die mogelijk eerstdaags zijn kandidatuur aankondigt, er beter aan doet om ‘de zonsondergang tegemoet te zeilen’. Dat kwam hem op een boze reactie van Trump te staan: ‘Toen hij in het Witte Huis hulp kwam vragen voor al zijn gesubsidieerde projecten – of het nu elektrische auto’s zijn die niet ver genoeg rijden of wagens zonder bestuurder die crashen of ruimteschepen die nergens heen gaan – en daarbij vertelde dat hij een grote Trump-fan en Republikein was, had ik hem kunnen vragen op zijn knieën te vallen en te bedelen. En hij had het gedaan.’