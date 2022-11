Groep van Tien schuift onderhandelingen over loonnorm door naar regering

De vakbonden en werkgevers in de Groep van Tien hebben geen akkoord bereikt over de loonnorm en de welvaartsenveloppe. Dat heeft voorzitter van de Groep Van Tien Bart De Smet maandagavond na afloop verklaard. ‘De bal ligt nu in het kamp van de regering.’

Dat de Groep van Tien niet tot een akkoord kwam, is geen verrassing. Voor aanvang van de vergadering klonk al weinig optimisme bij de onderhandelaars. Volgens een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is er geen marge voor opslag omdat de loonkostenhandicap met onze buurlanden door de automatische indexering nog toegenomen is. Daardoor is de loonmarge volgens de CRB negatief en is er met de loonnormwet geen ruimte voor opslag boven op de indexering.

De bonden hadden al meermaals laten weten dat ze een loonmarge van nul procent voor een nieuw tweejaarlijkse interprofessioneel loonakkoord niet zouden aanvaarden. Werkgevers hekelen eerder dan weer een ‘dramatische situatie’ door de automatische indexeringen.

Voor 9 november kondigden de bonden een nationale staking aan in het teken van koopkracht. Het stond in de sterren geschreven dat er voordien geen akkoord uit de bus zou komen. Een van de eisen woensdag is immers dat de loonnormwet op de schop gaat.

De hete aardappel komt zo opnieuw op het bord van de Vivaldi-regering. En ook daar zal het aartsmoeilijk zijn om tot een consensus te komen. De PS loopt voorop in de strijd om toch nog iets uit de wacht te slepen. Na de begrotingsopmaak zei zowel minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) als premier Alexander De Croo (Open VLD) dat er eigenlijk geen enkele marge is om bovenop de indexering van de lonen extra loonsverhogingen mogelijk te maken. Maar PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne ziet dat anders. Onlangs greep hij nog een rapport van de Nationale Bank aan over de ‘historische winsten’ die sommige bedrijven dit jaar maakten om een extra inspanning van de werkgevers te eisen.