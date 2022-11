Annelies gaat Kris achterna (op eigen kosten)

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Eigen centen

Na Kris Peeters is Annelies Verlinden de tweede CD&V-coryfee die de marathon van New York tot een goed einde bracht. Met een tijd van 4 uur 34 minuten bezette ze de 20.519de plaats (op 47.743 deelnemers). Fier laat de minister van Binnenlandse Zaken haar medaille zien op de sociale media. Helaas, de minister oogstte niet alleen lof. Al snel rees de vraag of ze op eigen kosten de Atlantische Oceaan was overgevlogen, zeker toen bleek dat ze ook de NYPD met een bezoek had vereerd. Het antwoord volgde snel op Twitter. Alles gebeurde op eigen kosten.

Eigen frieten

Boze tongen beweren dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) alles in het werk stelt om Theo Francken te neutraliseren. Zo voerde ze met succes twee keer campagne tegen een potentieel ondervoorzitterschap van Maaike De Vreese, een politica die dicht bij de voormalige staatssecretaris staat. Francken vindt dan weer dat Demir van de N-VA een anti-plattelandspartij maakt. Afgelopen zondag was van die animositeit tussen de twee niets te merken. De radiozender MNM organiseerde een boomplantactie met 8.000 exemplaren in Lubbeek, de thuisgemeente van Francken. Natuurlijk kon Demir niet ontbreken. Ook heel wat protesterende boeren kwamen langs. Zij vrezen dat de MAP-plannen van Demir het einde van de frietcultuur zal inluiden. De landbouwers lieten Francken en Demir meteen ook een frietje steken. ‘Vlaanderen moet haar boeren koesteren. Geen boeren, geen eten,’ betoogde Francken. Demir hekelde het voortijdig uitlekken van de MAP-plannen, wat de boeren op stang joeg.

Eigen centen (2)

Het Waals parlement heeft last van bouwperikelen. De kosten swingen de pan uit. Een ondergrondse verbindingsgang blijkt met drie miljoen euro driemaal zo duur dan begroot. De kosten voor het Huis van de Parlementsleden gaan maal twee (46 miljoen euro). Dat laatste cijfer beroert de gemoederen des te meer omdat een eerste plan genoegen nam met 10 miljoen euro. De cijfers staan in een studie die het bureau van het parlement had besteld. Daarbij wordt vooral de griffier met de vinger gewezen. Die man geniet al langer geen te beste reputatie. Maar ook de conclusie dat ogenschijnlijk niemand zich heeft verrijkt noopt tot zorg. Alle uitgaven kunnen netjes worden toegewezen. Alleen vond niemand het nodig om het geheel te overzien.