Treinverkeer in hoofdstad grotendeels hervat, Brussel-Centraal weer toegankelijk

Vier van de zes lijnen van station Brussel-Centraal zijn opnieuw operationeel nadat ‘smeulende kabels’ werden gevonden in een van de tunnels. De oorzaak daarvan is nog onbekend. Er wordt nog veel hinder verwacht voor de verdere avondspits.

Sinds 18:10 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk op vier van de zes sporen op de Brusselse Noord-Zuidverbinding. Die was 25 minuten lang volledig stilgelegd nadat er ‘smeulende kabels’ werden aangetroffen in de tunnel van spoor 4, meldt spoorwegbeheerder Infrabel aan De Standaard. Daardoor werd het station Brussel-Centraal ook even ontruimd en kwam de brandweer ter plaatse.

De koker voor de sporen 3 en 4 blijft nog even buiten dienst, waardoor in de loop van de avond verder hinder wordt verwacht. De Noord-Zuidverbinding is een van de drukste punten van het Belgisch treinverkeer. Er wordt reizigers aangeraden om de app te raadplegen en zo hun route te plannen.

De oorzaak en schade is nog niet bekend en wordt onderzocht. Wanneer treinverkeer op alle sporen opnieuw kan doorgaan, is nog niet duidelijk.