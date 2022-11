Man met mes in centrum Brussel neergeschoten door agenten

De politie van Brussel heeft maandagmiddag tijdens een interventie een man neergeschoten die tekeer ging met een mes en waarschijnlijk onder invloed was van drugs en/of alcohol.

De feiten gebeurden in de Locquenghienstraat in het centrum van Brussel. De politie moest aan een woning tussenkomen omdat er een man met een mes stond te zwaaien. De man leek onder invloed.

Toen de agenten ter plekke kwamen, keerde de man zich tegen hen. De agenten schoten en raakten de man in het been en in de buik. Er zouden twee kogels afgevuurd zijn. De man verkeert in levensgevaar.

Het parket van Brussel bevestigt dat er een schietpartij is geweest en zal op een later moment uitgebreider communiceren.