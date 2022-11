Hoe het trumpisme ook deze midtermverkiezingen beheerst

Vandaag trekken de Amerikanen naar de stembus voor de midterms. De druk op de democratie ligt na het Trumptijdperk hoger dan ooit. Dat merk je niet alleen in de hoge regionen van de politiek, maar ook in de kleinste dorpjes.





Roeland Termote trok naar die dorpen en sprak er met mensen die de verkiezingsuitslagen willen manipuleren en met mensen die het kiesproces verdedigen. Krijgen we, net als in 2020, een nieuwe stop the steal-beweging, of zal de democratie het toch halen?

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Roeland Termote | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Sophie Faict | Eindredactie Kaja Verbeke | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.