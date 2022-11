Gault&Millau’s bijzondere Ontdekking van het Jaar: Entropy in Brussel

Gault&Millau duidt het Brusselse restaurant Entropy aan als Ontdekking van het Jaar. Alleen al de naam duidt erop dat Entropy geen gewoon restaurant is: entropie is een begrip uit de thermodynamica dat de mate van orde en wanorde in een systeem weergeeft. Voor chef en oprichter Elliott Van de Velde is dit een metafoor voor ons sociale systeem, waarin hij als chef een positieve rol wil spelen.