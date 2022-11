Op dinsdag 8 november trekken de Amerikanen naar de stembus voor de midterms. En zoals dat gaat in de VS halen de Republikeinen alles uit de kast om stemmen binnen te halen met talloze reclamespotjes. Wij zetten enkele opvallende campagnevideo’s op een rij.

Jerone Davison (Arizona, Huis van Afgevaardigden)

Eind juli zet oud-footballspeler Jerone Davison een opvallende spot online. In de video beschermt Davison zijn huis met een semi-automatisch geweer tegen ‘boze Democraten in Ku Klux Klan-outfits’. De video (zie hier bovenaan) werd in geen tijd miljoenen keer bekeken.

Brian Bengs (South Dakota, Senaat)

John Kennedy (Louisiana, Senaat)

Kandiss Taylor (Georgia, Gouverneur)

Tudor Dixon (Michigan, Gouverneur)

Jim Lamon (Arizona, Senaat)

Eric Greitens (Missouri, Senaat)

Explainer | Waarom zijn de midterms zo belangrijk?