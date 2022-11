Nick Bril Van ‘The Jane’ is chef van het jaar voor Gault&Millau, Hof van Cleve heeft hoogste score

Nick Bril van restaurant The Jane in Antwerpen is door Gault&Millau verkozen tot Chef van het Jaar. Het ‘Hof van Cleve’ blijft de hoogste score hebben.

‘De titel is fantastisch om te mogen ontvangen, maar ik zal morgen opnieuw met dezelfde drive moeten werken’, aldus Bril bij de ceremonie. ‘De titel gaat naar de chef, maar eigenlijk ook helemaal niet’, zei hij nog, waarbij hij zijn waardering voor zijn team in het restaurant uitdrukte. ‘Wat mij betreft mag deze titel ‘ploeg van het jaar’ heten.’

De redactie van de gids motiveerde dat Bril ‘als gepassioneerde entertainer (...) zijn gasten graag op sleeptouw’ neemt ‘in een aparte belevingswereld’. ‘Als chef toont hij sedert lang zijn gave om te vernieuwen. Hij slaagt er daarbij in om telkens opnieuw uitzonderlijk niveau te halen’, aldus de redactie.

Er zijn ook drie Jonge Chefs van het Jaar uitgeroepen. Voor Vlaanderen was dat Davy Devlieghere van ‘Restaurant Julien’ in Lievegem. In Wallonië was dat Alexandre Ciriello (L’horizon in Chaumont-Gistoux) en voor het Brussels Gewest was dat Alexandru Sapco (La Bonne Chère).

Tijdens de voorstelling van de gids werd ook stilgestaan bij Tom Van Lysebettens (35), de chef-kok van het Gentse restaurant ‘Cochon De Luxe’, die enkele dagen geleden is overleden. Het publiek eerde hem met een staande ovatie. Ook Nick Bril bracht hulde aan Van Lysebettens.

In de nieuwe gids van Gault&Millau is ‘The Jane’ een van de hoogstscorende restaurants, met een score van 18,5 op 20. Het restaurant krijgt met die score het gezelschap van ‘Boury’ uit Roeselare en ‘Zilte’ uit Antwerpen. ‘L’air du temps’ uit Liernu scoort 19/20, maar koploper blijft nog steeds ‘Hof van Cleve’ uit Kruisem met 19,5/20.

Dit jaar zijn er ook vier hoogste nieuwkomers in Vlaanderen, alle vier met dezelfde score van 15/20: ‘Willem Hiele’ in Oostende, ‘Misera’ in Antwerpen, ‘Atelier Gist’ in Geraardsbergen en ‘Modest’ in Oudsbergen. Voor Wallonië was de hoogste nieuwkomer ‘La Grappe d’Or’ in Aarlen met een score van 15,5/20 en in Brussel was de hoogste nieuwkomer ‘Ivresse’ met 14/20.

De anonieme inspecteurs van de gids bezochten een jaar lang restaurants in ons land. Dat leidde tot een gids met meer dan 1.380 adressen, met 125 nieuwe adressen en 168 stijgers. Tijdens de voorstelling wees CEO Marc Declerck er nog op dat van de nieuwe Belux-gids al bijna 30.000 exemplaren in voorverkoop zijn verkocht.

De laureaten:

• Gastheer van het Jaar: Serge Sierens (Hof Van Cleve, Kruisem)

• Italiaan van het Jaar: Felicità (Waterloo)

• Aziaat van het Jaar: Old Boy (Brussel - Elsene)

• Het mooiste terras: Hoeve de Bies (Sint-Martens-Voeren)

• Het mooiste restaurant design: La Grappe d’Or (Aarlen)

• Sommelier van het Jaar: Maxime Sanzot (Racines - Floreffe)

• Dessert van het Jaar: Bozar Restaurant (Brussel)

• Brasserie van het Jaar: Fortuin (Kontich)

• Gastro-bistro van het Jaar: Bistrot Blaise (Marche-en-Famenne)

• Ambachtsman van het Jaar: Eric Fernez (d’Eugénie à Émilie - Baudour)

• Groentegerecht van het Jaar: Elements @ Indrani (Loupoigne)

• Wijnkaart van het Jaar: Paul de Pierre (Maarkedal)

• Bierkaart van het Jaar: Hop Gastrobar (Leuven)

• De ‘prijs-plezierverhouding’ van het Jaar: Onism (Blankenberge) voor Vlaanderen, ÖTAP voor Brussel en L’O de Source (Jalhay) voor Wallonië

• De drie ontdekkingen van het Jaar: Côté Préféré (Jabbeke) voor Vlaanderen, Entropy voor Brussel en Recto Verso (Ciney) voor Wallonië