Na de storm (5) | ‘Dit zijn groeipijnen, maar daar worden we groot van’

Samen met psychiater Dirk De Wachter en Bieke Purnelle van het Kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen maken we de balans op over de betekenis van #MeToo voor onze maatschappij en omgang met elkaar. Wat heeft de zaak-De Pauw echt betekend? Was het dit allemaal waard? Ook Luz, de veertienjarige dochter van Veerle, geeft haar kijk. Hoe het is om als tienermeisje op te groeien in de jaren van #MeToo..

Een reeks van Veerle Segers | Een productie van De Hofleveranciers en De Standaard | Met actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert, Dirk De Wachter (psychiater), Bieke Purnelle (directeur van het kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen RoSa) en Luz (14 jaar) | Muziek Bart Ketelaere | Mix Reinhoud Maes | Extra geluid: ‘Zalmenhuis’ uit het theaterstuk ‘Hullep’ (uitvoerders: Tine Roelens, Sara De Smedt, Frans Grapperhaus en Nils De Caster, met toestemming van Nils De Caster, Frans Grapperhaus, Sara De Smedt en De Hofleveranciers)

De vijfdelige reeks ’Na de storm’ vertelt wat de zaak-De Pauw in gang heeft gezet en veranderd heeft in onze hoofden, gesprekken en onze omgang met mekaar.