Staakt u woensdag mee? Waarom wel/niet?

Op 9 november houden de vakbonden een algemene actie- en stakingsdag. Ze eisen meer maatregelen om de koopkracht te beschermen. Ook betwisten ze dat er geen ruimte voor loonsverhoging bovenop de index is.

Staakt u mee? En waarom doet u dat? Of vindt u dat de crisis iedereen treft, waardoor een staking nu niet aangewezen is?

We horen graag waarom u van plan bent wel of niet te staken. Stuur het naar economie@standaard.be met een woordje uitleg en uw contactgegevens, en dan komt het mogelijk terecht in een artikel.