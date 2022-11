Na de storm (3) | ‘Dan schaam ik me soms echt dat ik een man ben’

Wat het voor Liesa Naert en Maaike Cafmeyer zo veel moeilijker maakte, was dat Bart De Pauw hun baas was. Een toffe baas. Een enthousiaste baas. Die evenwel fors over de grens ging.





Volgens onderzoek uit 2019 heeft 28 procent van de werknemers in ons land ooit een relatie gehad met iemand op het werk. Dat hoeft niet zo slecht af te lopen als in de zaak-De Pauw. Steven Kolacny van het koor Scala vond zijn levenspartner bijvoorbeeld op het podium, links van de piano.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

Een reeks van Veerle Segers | Een productie van De Hofleveranciers en De Standaard | Met actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert, Liesbet Stevens (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen), Steven Kolacny (Scala) |Muziek Bart Ketelaere | Mix Reinhoud Maes

Extra geluid: ‘Love in primary Colours’ van Scala & the Kolacny Brothers, ‘Clocks’ uit het theaterstuk ‘Hullep’ (uitvoerders: Tine Roelens, Sara De Smedt, Frans Grapperhaus en Nils De Caster, met de toestemming van Nils De Caster, Frans Grapperhaus, Sara De Smedt en De Hofleveranciers)

De vijfdelige reeks ’Na de storm’ vertelt wat de zaak-De Pauw in gang heeft gezet en veranderd heeft in onze hoofden, gesprekken en onze omgang met mekaar.