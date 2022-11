Na de storm (1) ‘Hoe onderga je een openbare vernedering?’

Toen Bart De Pauw op 9 november 2017 een filmpje online postte, barstte #MeToo in Vlaanderen in volle hevigheid los. In deze eerste aflevering vertellen actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert over hoe het was om middenin die storm te staan. Valerie Droeven, mediajournaliste van De Standaard, maakte het mee vanop de eerste rij. Hoe ging zij om met de getuigenissen van de vrouwen tegen Bart De Pauw voor, tijdens en na het proces? Achter de schermen van de mediazaak De Pauw.





Een reeks van Veerle Segers | Een productie van De Hofleveranciers en De Standaard | Met Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Valerie Droeven |Muziek Bart Ketelaere | Mix Reinhoud Maes

Extra geluid van VRT Journaal en VTM Nieuws, ‘Clocks’ uit het theaterstuk ‘Hullep’ (uitvoerders: Tine Roelens, Sara De Smedt, Frans Grapperhaus en Nils De Caster, met toestemming van Nils De Caster, Frans Grapperhaus, Sara De Smedt en De Hofleveranciers.)

OVER DEZE PODCAST

De vijfdelige reeks ’Na de storm’ vertelt wat de zaak-De Pauw in gang heeft gezet en veranderd heeft in onze hoofden, gesprekken en onze omgang met mekaar.