‘Facebook-moeder Meta gaat grote ontslagronde aankondigen’

Meta, het moederbedrijf van Facebook, is volgens The Wall Street Journal van plan duizenden werknemers te ontslaan.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, zou van plan zijn om deze woensdag een grote ontslagronde aankondigen die duizenden werknemers zal treffen. Het zou in totaal gaan om meer mensen dan bij Twitter, waar ongeveer 3.700 mensen hun baan verloren, schrijft The Wall Street Journal (WSJ), die zich daarbij baseert op anonieme bronnen.

Niet-essentiële reizen

De Amerikaanse zakenkrant hoorde niet alleen dat de ontslagronde mogelijk woensdag begint, maar pikte ook op dat medewerkers te horen hebben gekregen om niet-essentiële reizen deze week af te zeggen. Dat wijst volgens de zakenkrant op de komst van groot nieuws.

Om hoeveel ontslagen het precies zou gaan, weet de WSJ niet. De stap is nodig omdat de kosten van het bedrijf afgelopen jaren veel zijn gestegen. Er werken nu ongeveer 87.000 mensen bij het bedrijf. Meta zelf wilde niet tegenover de krant reageren.

Concurrentie en peperdure uitgaven

Meta worstelt met teleurstellende vooruitzichten als gevolg van de wereldwijd afnemende economische groei, de concurrentie van andere sociale media als Tiktok, veranderingen in het privacybeleid van Apple en zorgen over de enorme uitgaven aan de metaverse, een soort van permanente virtuele 3D-omgeving die topman en oprichter Mark Zuckerberg zelf ziet als de toekomst van het mobiele internet.

Meta zag de nettowinst in het derde kwartaal met 52 procent dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 4,4 miljard dollar. Het aandeel van de groep verloor een dag na de bekendmaking van de resultaten bijna een kwart van zijn waarde op Wall Street.

Technologiezeepbel

Als het nieuws wordt bevestigd, is dat een zoveelste aanwijzing dat de technologiezeepbel in de VS aan het leeglopen is. Ook veel andere Amerikaanse techbedrijven, zoals Twitter en de taxi-app Lyft, hebben stevig in hun personeelsbestanden gesneden de afgelopen tijd, of zijn dat binnenkort van plan.