Op Tiktok moet alles snel, nu ook de muziek

Neem een hit en versnel die. Dat is tegenwoordig zowat het basisrecept van de muziek op Tiktok. Nieuw is het fenomeen niet: ook The Beatles, Kanye West en Alvin and the chipmunks deden het al.

Wie dezer dagen op Tiktok scrolt, hoort bijna niets anders dan versnelde muziek. Zo ging dit voorjaar de sped up-bewerking van ‘Cool for the summer’ van Demi Lovato viraal op het platform. Nadien was het de beurt aan ‘Lights’ van Ellie Goulding. Het meest recente voorbeeld is de akoestische versie van ‘Remember’, een nummer van Becky Hill en David Guetta. De nummers vallen op door het snelle tempo, het bijhorende nachtclubgevoel en de verhoogde vocalen.

Wie dit voorjaar ook populair was op Tiktok, is de Nederlandse rapper Gers Pardoel. Zijn meest bekende hits zijn ondertussen al zo’n tien jaar oud, maar de versnelde versies van ‘Louise’, ‘Bagagedrager’ en ‘Ik neem je mee’ kenden een revival: ze werden zo’n 250.000 keer beluisterd op het sociale medium. ‘Ik had ze nog niet gehoord’, zegt Pardoel verwonderd wanneer we hem opbellen voor een reactie. ‘Het klinkt grappig en tegelijk vertrouwd. Het is fijn als mensen creatief zijn met bestaande muziek. Als artiest word je er ook door geïnspireerd.’

Met 1,7 miljard weergaven is ‘speedupsongs’ een druk bekeken hashtag op Tiktok, maar waarom is de versnelde muziek zo populair? ‘Een sneller tempo zorgt voor een verhoging van het energiegevoel’, vertelt Jeroen D’hoe, professor popmuziek aan de KU Leuven. ‘Een tempo van 120 beats per minuut komt overeen met de hartslag tijdens het sporten, dansen of het hebben van seks. Het staat equivalent voor levendigheid.’

‘Het tempo verklaart ook het succes van de discobeat: die zit eveneens rond de 120 beats per minuut. Ook house, dat in hoge mate voortbouwt op disco, maakt gebruik van dat trucje. Een lied in een versnelde versie is vaak aantrekkelijk voor een breed publiek.’

Nightcore

Al is het fenomeen zeker niet nieuw: in de hiphop versnellen ze al langer het toerental. Luister maar eens naar het in 2004 uitgebrachte ‘School spirit’ van Kanye West: daarin samplede en verhoogde West de stem van Aretha Franklin uit ‘Spirit in the dark’. Ook Jay-Z experimenteerde met snelheid. Zo stak hij een stuk van het wereldberoemde deuntje van ‘I want you back’ van The Jackson 5 in een versneld jasje op zijn nummer ‘Izzo (HOVA)’. In de video hieronder kunt u het beluisteren.

Recenter in de geschiedenis kan er verwezen worden naar ‘nightcore’: dat is een genre dat ontstond in 2001 toen een gelijknamig Noors dj-duo begon te experimenteren met 30 procent versnelde versies van trance- en eurodance-songs. Dankzij het hoge tempo van de muziek, de vervormde stemmen en de met anime-tekeningen opgesmukte video’s sloeg het genre vooral aan bij jongeren. Op Youtube publiceren fans dagelijks tientallen zelfgemaakte versies van bekende liedjes.

Piepstem

De drie Alvin and the chipmunks-films en hun bijhorende soundtracks versnellen de muziek niet, maar vervormen de stemmen tot een hoge piepstem. De aantrekkingskracht van die hoge vocalen zit, volgens D’hoe, voor sommigen in het intrigerende, excentrieke geluid. Anderen zouden aangetrokken worden door de speelse en exotische klank.

‘Er is altijd mee geëxperimenteerd’, vult hij aan. In ‘When I’m sixty-four’ zingt Paul McCartney als twintigjarige over het ouder worden. ‘Hij wou de song kracht bijzetten door zijn stem jonger te laten klinken. Door zijn stemopname te versnellen, ging hij meer klinken als een zestienjarige knaap. Dat contrasteerde, volgens McCartney, beter met het onderwerp van het lied.’

Nummers op Spotify

Ondertussen hebben de versnelde versies hun weg naar de streamingdiensten gevonden. Zo bracht producer Alan Walker afgelopen zomer vijf van zijn hits uit in een versnelde versie. Ook de Amerikaanse r&b- en indie-zanger Steve Lacy gooide een versnelde versie van single ‘Bad habit’ online.

De artiestenpagina ‘Speed Radio’ op Spotify staat bomvol met versnelde muziek. Het gaat vaak over songs die op Tiktok een herleving kenden. De artiesten op ‘Speed Radio’ zijn opvallend vaak verbonden aan platenfirma Universal Music. Dat zou kunnen betekenen dat het platenlabel zelf achter de pagina zit, al wordt dat niet bevestigd door de Belgische tak van Universal.

‘Het is geen verrassing dat artiesten, platenfirma’s en fans Tiktok omarmen’, zegt D’hoe. ‘De nummers die op het platform viraal gaan, vinden steeds vaker hun weg naar streaming en radio. Producers maken tegenwoordig ook steeds vaker muziek met Tiktok in het achterhoofd. De oorwurm, de zogenaamde hook, van een popsong komt dan aan het begin van het lied te zitten.’

‘Ik hou daar op dit moment geen rekening mee’, zegt Pardoel. ‘Soms wordt iets een hit en soms niet. Dat is het leven. Ik zal niet meteen een versnelde remix uitbrengen. Ik rap al snel genoeg.’