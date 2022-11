‘Ik ben allergisch voor chrysanten, pas op, ik kan daaraan sterven!’

Het is de tijd van het jaar om het kerkhof te bezoeken. En dat deed Wouter Deprez ook. Meteen dacht hij na over de alleressentieelste vraag :wat ga ik straks op de grafsteen laten zetten? Mijn 27ste tweet van de dag? Een boodschap vanuit het hiernamaals?





Wouter Deprez denkt er ook aan om zijn heerlijke recept van spaghetti alla puttanesca op zijn grafsteen te zetten. Dan heeft iedereen er nog iets aan. Of een grapje? Want daar was Wouter Deprez, toen hij nog leefde, verdraaid goed in.

