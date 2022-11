Nick Carter neemt afscheid van zijn broer Aaron: ‘Altijd gehoopt dat hij de hulp zou vinden’

Op zijn sociale media heeft Nick Carter (42) gereageerd op het overlijden van zijn broer Aaron. ‘Mijn hart is gebroken. ’

Aaron Carter werd zaterdag levenloos aangetroffen in zijn huis in Californië. Zijn broer Nick Carter, lid van de Backstreet Boys, zegt dat ze een moeilijke relatie hadden. ‘Maar mijn liefde voor hem is nooit weggegaan.’

Aaron Carter kampte met verslavingen, psychische problemen en relatieproblemen.

‘Ik heb altijd de hoop gehouden dat hij ooit eens gezond zou gaan leven, dat hij uiteindelijk de hulp zou vinden die hij zo hard nodig had’, zegt Nick Carter. ‘Soms willen we iets of iemand de schuld geven na een verlies als dit. Maar de waarheid is dat verslaving en mentale problemen de echte slechteriken zijn. Ik zal mijn broer ontzettend hard missen.’

‘Nu krijg je eindelijk de kans op de rust die je hier op aarde nooit kon vinden’, schrijft Nick Carter nog. ‘God, zorg alsjeblieft goed voor mijn broertje.’

De tweelingzus van Aaron Carter, Angel Carter, heeft op sociale media een eerbetoon aan haar broer neergepend. ‘Aan mijn tweelingbroer: ik hield ongelooflijk veel van je. Je zal hard gemist worden’, schrijft ze bij een reeks kinderfoto’s van de twee. ‘Mijn grappige, lieve Aaron, ik heb zoveel herinneringen aan jou… en ik beloof dat ik ze allemaal zal koesteren. Ik weet dat je nu vrede hebt gevonden. Ik zal je met me meedragen tot de dag dat ik sterf en je opnieuw tegenkom.’

Ex-vriendinnen

Ook Hilary Duff en Melanie Martin, ex-vriendinnen van Aaron Carter, reageren bedroefd op zijn dood. Hilary Duff, met wie de zanger als tiener een relatie had, schrijft op Instagram het vreselijk te vinden dat het leven voor Carter ‘zo zwaar’ was. ‘Je had een sprankelende charme. Wat hield ik als tiener van je. Ik stuur je familie alle liefde. Rust zacht.’

Met Melanie Martin had Carter de afgelopen jaren een knipperlichtrelatie. Samen hebben ze een zoon van elf maanden. Zij kan het nieuws dat haar ex is overleden nog niet bevatten. ‘Jullie steun en gebeden worden gewaardeerd’, laat Martin weten in een verklaring aan Amerikaanse media.

Nieuw album

Aaron Carter bracht in 1997, toen hij negen jaar was, zijn debuutplaat uit. Hij trad regelmatig op als voorprogramma van Backstreet Boys en Britney Spears. Er stond een nieuw album, Blacklisted, op stapel. Dat verschijnt niet op Carters verjaardag, zoals eerder voorzien, maar meteen.

De Backstreet Boys, met Nick Carter, zouden komende vrijdag in het Sportpaleis optreden. Het is nog steeds niet duidelijk of het concert doorgaat.