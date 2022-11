Duits meisje (8) leefde al bijna hele leven opgesloten in huis van grootouders

In Duitsland is het gerecht een onderzoek geopend naar een achtjarig meisje dat al bijna heel haar leven opgesloten leefde in het huis van haar grootouders. Dat maakte de openbaar aanklager van Siegen, in het westen van het land, dit weekend bekend. Er loopt een onderzoek tegen de moeder en grootouders.

‘Je houdt het niet voor mogelijk in een klein stadje in Sauerland’, zei de openbaar aanklager toen hij de feiten bekendmaakte. Een meisje, dat geboren werd in 2013, leefde al jaren samen met haar moeder verborgen in het huis van haar grootouders in het gehucht Attendorn. Ze werd van school gehouden en mocht maar zelden haar kamer verlaten. Volgens de lokale krant Westfalen Blatt had ze moeite om een trap op of af te lopen. ‘Het heeft natuurlijk fysieke gevolgen als je gedurende je hele leven niet vrij kunt bewegen’, zei de aanklager.

Volgens de politie verwonderde het kind zich over hoe groot de wereld is, toen ze uit het huis bevrijd werd. Ze zou nog nooit een bos gezien hebben of in de auto hebben gezeten. ‘Niettemin doet ze het goed gezien de omstandigheden.’ Het meisje bevindt zich nu in een pleeggezin. Er zijn geen tekenen van fysiek misbruik of ondervoeding. De rechtbank zal een nieuwe voogd aanduiden en het kind laten onderzoeken.

‘Verhuisd naar Italië’

De ouders van het kind waren gescheiden toen het kind nog niet geboren was. Aan de vader zou een half jaar na de geboorte verteld zijn dat de moeder naar Italië verhuisd was. Hij zou haar rond 2015 nog een aantal keer opgemerkt hebben in het dorp, waarna hij de diensten voor jeugdzorg contacteerde. De grootouders beweerden dat hun dochter alleen maar op bezoek was geweest. Ze ontzegden de vader de toegang tot het huis. Vermoedelijk trok de vrouw zich rond die periode volledig terug tussen de vier muren. Er volgden nog anonieme tips, maar tot een huiszoekingsbevel kwam het niet.

Daar kwam verandering in nadat een oom uit Stuttgart naar de politie was gestapt. Hij en zijn vrouw waren op reis door Italië en bezochten familieleden bij wie de moeder en haar kind zouden wonen. De familieleden zouden hem verbaasd verteld hebben dat de moeder nooit een voet bij hen binnen had gezet. De Italiaanse autoriteiten bevestigden dat moeder en kind nooit in het land waren geweest, waarna de Duitse politie een huiszoekingsbevel verkreeg en het kind en haar moeder aantroffen in het huis in Attendorn.

Een verklaring waarom het kind alle contact werd ontzegd, is er nog niet. Zowel de moeder als de grootouders doen een beroep op hun zwijgrecht. Ze worden beschuldigd van vrijheidsberoving.