HBO zet topserie ‘Westworld’ onverwacht stop na vier seizoenen

HBO heeft redelijk onverwacht beslist om na vier seizoenen de stekker uit de serie Westworld te trekken. De serie had enorm veel kijkers, en deed het ook altijd goed bij recensenten en won meerdere awards. Maar dat alles was niet genoeg voor een vijfde seizoen.

Nochtans hadden de makers eerder gezegd dat een vijfde seizoen welkom was om de ­lopende verhaallijnen netjes af te ronden.

Toch hakt HBO nu al de knoop door om de serie af te schieten. Wat wellicht heeft meegespeeld in de beslissing, is dat de makers van Westworld momenteel al bezig zijn aan een nieuwe serie, Fallout. Die is gebaseerd op het wereldberoemde gelijknamige computerspel. De eerste afleveringen worden volgend jaar verwacht.