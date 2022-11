Musk: Twitteraars die zich voordoen als iemand anders worden permanent geschorst

Twitteraars die zich voordoen als iemand anders, zonder dit expliciet te vermelden, worden permanent van het platform geweerd. Dat heeft Elon Musk zondagavond aangekondigd.

De maatregel maakt deel uit van het vernieuwde abonnementssysteem van het sociale medium, Twitter Blue, dat sinds zaterdag te koop is.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

Wie iedere maand acht dollar betaalt mag langere tweets en video’s plaatsen en krijgt een blauw vinkje achter de gebruikersnaam. Dit icoontje was eerder gratis en wordt gebruikt om aan te geven dat een account geverifieerd is en dat degene die twittert echt is wie hij of zij beweert te zijn. Veel beroemdheden, officiële instanties en activisten hebben een blauw vinkje.

Nu er voor het vinkje betaald moet worden merken critici op dit desinformatie in de hand zou werken. Volgens The New York Times wordt de uitrol van de vinkjes bj Twitter Blue uitgesteld tot na de midterms, de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten op 8 november. ‘Twitter moet verreweg de meest nauwkeurige bron van informatie over de wereld worden. Dat is onze missie’, aldus Musk zondagavond, zonder het bericht van de Amerikaanse krant te bevestigen. ‘Wijdverbreide verificatie zal de journalistiek democratiseren en de stem van het volk versterken’, schreef hij ook nog.

Musk liet eerder op Twitter weten dat het bedrijf per dag 4 miljoen dollar verlies lijdt. Twitter Blue is een manier om meer geld op te halen bij gebruikers en minder afhankelijk te zijn van adverteerders. Ook heeft Musk afgelopen week bijna de helft van het personeel ontslagen.

Persbureau Bloomberg meldt zondagavond dat de nieuwe eigenaar bij zijn eerste massaontslag wellicht iets te enthousiast te werk is gegaan. Tientallen medewerkers die vrijdag te horen kregen dat ze niet meer naar kantoor hoefden te komen, zou een dag later al gevraagd zijn om terug te komen. Sommigen van hen zouden per abuis ontslagen zijn, bij anderen zag het bedrijf achteraf in dat ze goed van pas zouden kunnen komen bij het creëren van nieuwe functionaliteiten die Musk voor het platform bedacht heeft.