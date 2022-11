KV Oostende klopt KV Kortrijk met 3-1 bij debuut coach Thalhammer

KV Oostende heeft KV Kortrijk met 3-1 verslagen in de slotmatch van de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League. Dominik Thalhammer debuteert zo met een zege als KVO-coach.

Het West-Vlaams duel werd al snel gekruid met een doelpunt. Hornby krulde een vrije trap via de paal in doel: 1-0. Lang kon KV Oostende niet genieten van de voorsprong. Na een mooie combinatie trapte Bruno het leer voorbij KVO-doelman Phillips. Messaoudi bracht KV Kortrijk niet veel later bijna op voorsprong. Phillips duwde zijn schicht tegen de lat. Net toen de bezoekers de match in handen namen, pakte Keita een erg vermijdbare tweede gele kaart.

Met een man meer drukte KV Oostende na de pauze door. Na enkele mooie dribbels van Sakamoto kopte Hornby de bal tegen de paal, maar McGeehan was goed gevolgd: 2-1. Hornby was dichtbij een derde Oostendse treffer, de vrijstaande spits trapte echter wild naast. En Ambrose trapte nadien binnen het bereik van KVK-doelman Ilic. Zo speelde Oostende toch met vuur. Watanabe kopte net over het KVO-doel. De Japanner dreigde wat later opnieuw, met zijn bovenbeen duwde hij de bal tegen Phillips. Uiteindelijk nam McGeehan diep in de blessuretijd de laatste twijfels weg.

In de stand sluipt KV Oostende weg uit de gevarenzone. Met 17 punten springt het naar de 14e plaats. KV Kortrijk blijft 16e met 12 punten.