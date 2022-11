Low-zangeres Mimi Parker overleden

Mimi Parker, zangeres en drummer bij de band Low, is overleden. Dat maakte haar echtgenoot en medebandlid Alan Sparhawk zondag bekend op sociale media. Parker was 55 jaar oud en leed aan eierstokkanker.

Ze richtte Low op samen met Sparhawk en bassist John Nichols in Minnesota aan het begin van de jaren 1990. Luide grungemuziek was toen alomtegenwoordig, maar Low onderscheidde zich met verstilde rocknummers. Hun debuutalbum I could live in hope haalde uiteindelijk de Pitchfork-lijst van beste albums uit de jaren negentig.

Low maakte in totaal dertien albums. Ze tourden nog altijd, maar hun geplande concerten in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waren afgelast door de ziekte van Parker.