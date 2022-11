Antwerp en Anderlecht schieten weinig op met scoreloos gelijkspel

Lang niet altijd is de uitslag representatief voor het eigenlijke verloop van een voetbalwedstrijd. Bij Antwerp-Anderlecht zegt de 0-0 echter wel alles wat u moet weten. In een bijzonder teleurstellende pot viel er weinig te beleven.

Het verwachte duel tussen maatjes Alderweireld en Vertonghen kwam er niet. Die laatste viel in de opwarming uit met een kuitblessure, N’Diaye nam zijn plaats in. Zoals bekend ontbrak ook Hoedt, die moeite heeft met zijn invallersstatuut. Op het paars-witte middenveld kreeg de 22-jarige Theo Leoni zijn eerste basisplaats. Bij Antwerp nam Bataille de plaats in van de geblesseerde Vines.

Het was Anderlecht dat de bal opeiste in de openingsfase. De combinaties waren goed, maar soms ook slordig, en tot uitgespeelde kansen kwam het niet meteen. Er was wel een schotje van Amuzu, maar echt gevaarlijk was dat niet. Hij besloot naast. Ook Refaelov kwam met een poging, maar doelman Butez kon makkelijk oprapen. Beterschap kwam er niet in het spelpeil naarmate de eerste helft vorderde. Wel integendeel. Het was achteruit tikken of vastlopen op het middenveld.

Op het halfuur hadden we nog altijd geen ernstige kans gezien in een wedstrijd die stilaan ergerlijk slecht kon worden genoemd. Uit het niets leek Stengs Antwerp dan op voorsprong te zetten, maar hij liep nipt buitenspel. Dat feestje ging niet door. De thuisploeg putte er wel moed uit en probeerde niet veel later een tweede keer. Balikwisha haalde uit, doelman Van Crombrugge bracht redding voor Anderlecht. Kort voor de rust probeerde Yusuf het van ver. Zijn schot week gevaarlijk af op Delcroix, maar zeilde toch naast.

Foto: Isosport

Terugkeer Trebel

Na de pauze bleef Antwerp druk naar voren zetten. Ekkelenkamp en Gerkens probeerden het, maar konden zich niet helemaal doorzetten. Anderlecht maakte ondertussen, net als in het tweede deel van de eerste helft, helemaal niets klaar. Paars-wit claimde wel een strafschop toen Amuzu een duw kreeg van Bataille. Scheidsrechter Vergoote ging er niet op in, maar ons leek het penalty.

Middenin de tweede helft greep Anderlecht-coach Veldman in met een driedubbele wissel. Exit Leoni, Diawara en Silva, die niet akkoord was en aan de bank vanalles omver schopte. Enter Ashimeru, Stroeykens en Trebel, die zo zijn terugkeer vierde na de schouderblessure die hem al sinds midden augustus aan de kant hield. Veel soelaas brachten die wissels niet. Het was Antwerp dat een kwartier voor tijd opnieuw gevaarlijk was via de pas ingevallen Valencia. Van Crombrugge bracht redding, en in tweede instantie ook Debast, die de bal van de lijn haalde.

Paars-wit kreeg diep in het slot nog een vrije trap op een interessante plaats net buiten de zestien, maar Refaelov besloot in de muur. Doelpunten vielen er uiteindelijk niet meer. Beide ploegen moesten leven met een punt waar ze niets mee opschieten.