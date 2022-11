Twee doden bij rallywedstrijd in Wallonië

Twee toeschouwers zijn om het leven gekomen tijdens de Condroz Rally in Bas-Oha, in het Luikse Wanze. Dat bevestigt de lokale politie. Er zouden ook elf gewonden zijn.

Volgens Sudinfo zouden de twee dodelijke slachtoffers een vrouw en haar dochter zijn. Er zou ook sprake zijn van elf gewonden. RTL weet dan weer dat een rallypiloot de controle over het stuur is verloren, en tegen een muurtje is gebotst in de Rue Alphonse Nicolas in Moha, een deelgemeente van Wanze. Het zou gaan om rallyrijder Eméric Rary, die de wagen deelde met copiloot Fabrice Henry. Vervolgens werd de wagen over het muurtje gekatapulteerd en is het voertuig op de toeschouwers beland. ‘De auto is tot stilstand gekomen in de tuin van de buren’, verklaart een getuige aan RTL.

De toeschouwers zouden zich in een verboden zone hebben bevonden en hier meermaals op aangesproken zijn, meldt RTL.

Negen toeschouwers, de piloot en zijn copiloot werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, schrijft Sudinfo.

Copiloot Isi Lemahieu, een andere deelnemer aan de Condroz Rally, getuigt op Facebook dat de wegen spekglad waren als gevolg van hevige regenval.

De Rus Nikolay Gryazin (Skoda Fabia Rally2 evo) finishte als eerste in de Condroz Rally, de voorlaatste wedstrijd van het Kroon-Oil Belgian Rally Championship. De prijsuitreiking is afgelast.