Premier De Croo noemt klimaatactivisten vandalen

Soep, puree, of een tube lijm horen volgens premier Alexander De Croo niet thuis in een museum. Hij kan geen begrip opbrengen voor wie aandacht vraagt voor het klimaat door kunst aan te vallen. ‘Vandalisme kan nooit een oplossing zijn.’

Net voor hij op het vliegtuig naar de klimaattop in Egypte stapte, gaf eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) vanop de luchthaven in Melsbroek nog een kort interview aan het Franstalige debatprogramma C’est pas tous les jours dimanche op Rtl-Tvi. Niet alleen benadrukte hij het belang van de klimaattop, hij liet zich ook ontvallen dat demonstreren voor een beter klimaat door soep naar een Van Gogh te gooien of puree naar een Monet (wat de activisten van Just stop oil deden) wat hem betreft vandalisme is. Jezelf vastlijmen aan Meisje met de parel van Vermeer, zoals Bruggeling Wouter Mouton in Den Haag deed, zint de premier ook niet. ‘Ik zie de link niet tussen kunst en de klimaatuitdagingen waar we voor staan. Dat is vandalisme en ik kan met geen enkele vorm van vandalisme akkoord gaan.’

Kennelijk ook niet met vandalisme die eigenlijk geen schade veroorzaakt. Want de tientallen demonstranten die zich de afgelopen weken vastkleefden aan de lijsten van beroemde schilderijen, of tomatensoep en andere etenswaren gooiden naar werken die achter beschermend glas zitten, hebben voor zover bekend geen enkel kunstwerk beschadigd. Met hun acties vragen ze aandacht voor het klimaat, maar ze botsen op veel onbegrip en ergernis. Her en der viel zelfs de term ‘ecoterroristen’.

Jonge activisten, soep, en (onbeschadigde) kunst. Foto: afp

Volgens De Croo kan ‘vandalisme nooit een oplossing’ zijn. ‘De enige manier om een oplossing te vinden, is door elk jaar met de wereld samen te komen om een wereldwijde aanpak te bespreken, zoals nu in Egypte.’

‘Toonbeeld van idiotie’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez noemde de klimaatacties in hetzelfde praatprogramma ‘het toonbeeld dat idiotie vandaag aan de macht is in het publieke debat’. Volgens hem moeten klimaatactivisten het debat niet monopoliseren, maar is het tijd om te luisteren naar ingenieurs, technici en andere experts. ‘De mensen die we nu horen hebben geen enkele specifieke competentie.’

De Belgische prinses Esmeralda steunt de klimaatprotesten wél. De tante van koning Filip vindt het nogal begrijpelijk dat men overgaat op burgerlijke ongehoorzaamheid om de aandacht te vestigen op het klimaat, aangezien ‘al het andere wat ze geprobeerd hebben niets heeft opgeleverd’. ‘De mensen zijn bang, ze zijn bezorgd om hun toekomst.’

De prinses staat bekend om haar klimaatactivisme. De jongste dochter van koning Leopold III werd in 2019 zelfs even opgepakt in Londen, waar ze woont, nadat ze er had deelgenomen aan een actie van klimaatbeweging Extinction Rebellion.