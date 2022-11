Michael Vanthourenhout heeft eerste Europese titel beet

Landgenoot Michael Vanthourenhout wint het EK Veldrijden in Namen. Titelverdediger Lars van der Haar maakte te veel slippertjes op het parcours om de titel in handen te houden. Eli Iserbyt, een van de favorieten, moest opgeven door materiaalpech.

Na zijn overwinning op de Koppenberg stond Lars van der Haar als de absolute topfavoriet aan de start in Namen. De Nederlander moest in het begin van het veldritseizoen zijn meerdere nog erkennen in een ontketende Eli Iserbyt, maar de afgelopen weken waren de rollen omgekeerd. De Nederlander toonde zich vorig jaar de sterkste op de VAM-berg en kreeg ook in Namen een parcours op zijn maat. Een tweede opeenvolgende Europese titel was dan ook het doel voor de renner van Baloise-Trek Lions. Al hadden onze landgenoten, met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout op kop, ook hun zinnen gezet op de titel.

Iserbyt en Van der Haar gingen ook als een speer van start in Namen. Maar na kettingproblemen op de eerste kasseistrook was de Nederlander plots alleen. Van der Haar ging bijzonder hard van start, maar na een val op het glibberige parcours kon Michael Vanthourenhout toch de aansluiting maken. Van Iserbyt was er dan al geen sprake meer. Hij zou in er in de vierde ronde de brui aangeven.

Lekke band en valpartijen zorgen voor spanning

Vanthourenhout, die vorige week op de Koppenberg in de slotmeters nog werd gegrepen door zijn Nederlandse metgezel, legde er meteen de pees op in de hoop Van der Haar te breken. Maar na een foutje op dezelfde strook waar de Nederlander in de fout ging, moest Vanthourenhout Van der Haar toch weer laten gaan.

Op het glibberige parcours bleef het echter opletten voor foutjes, maar de voorsprong van de Nederlander werd meter per meter groter. Tot die voorsprong plots als sneeuw voor de zon verdween. Een lekke band bij Van der Haar zorgde ervoor dat Vanthourenhout opnieuw kon aansluiten. Toen de Nederlander even later opnieuw tegen de grond ging, was het Vanthourenhout die plots op koers lag voor de Europese titel.

Onze landgenoot rook zijn kans en ging vol door. Van der Haar spartelde nog wel even tegen, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen voor Vanthourenhout, die niet meer stilviel. Voor onze landgenoot is het zijn eerste Europese titel bij de profs. Lars van der Haar moest uiteindelijk vrede nemen met het zilver. Laurens Sweeck veroverde het brons.