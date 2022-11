Alleen kwetsbare migranten mogen aan land op Sicilië

Het ngo-reddingsschip Humanity 1, dat onder Duitse vlag vaart, is afgelopen weekend aangekomen in de haven van het Siciliaanse Catania, met 179 migranten aan boord. De Italiaanse autoriteiten lieten na een gezondheidsinspectie 144 kwetsbare migranten aan land komen. 35 opvarenden die gezond genoeg bleken, mochten niet ontschepen.

De nieuwe beleidslijn van de pas aangetreden rechtse regering onder leiding van Giorgia Meloni, is dat buitenlandse ngo-boten die migranten op zee redden, daarna bijstand moeten vragen aan de landen onder wier vlag ze varen. De Italiaanse regering meent dat ngo-reddingsacties in de Middellandse Zee mensensmokkel in de hand werken. Ngo-schepen brengen slechts een minderheid van de bootvluchtelingen in veiligheid. De voorbije week bereikten duizenden migranten de Italiaanse kust, ofwel op eigen houtje, ofwel na een reddingsactie door de Italiaanse overheid. Zij zijn wel welkom.

Sos Humanity, de ngo die het schip uitstuurt, spreekt van een ‘illegaal decreet’ van de Italiaanse regering. Ook de Italiaanse oppositie laakt de selectie die van bootvluchtelingen wordt gemaakt. Maar het ligt voor de hand dat dit slechts de eerste confrontatie is: in de buurt van de Zuid-Italiaanse kust varen nog drie ngo-reddingsschepen rond, op zoek naar een veilige haven, met in totaal 899 migranten aan boord.