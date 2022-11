Overleven wordt moeilijker met de dag in Bachmoet, doelwit van Russen

Volgens nog onbevestigde berichten is de Russische Wagner-militie in opmars in de stad Bachmoet in het oosten van Oekraïne. De inwoners leven al maanden in schrijnende omstandigheden en de gevechten zijn van de hevigste in het land.

Bachmoet is een spookstad geworden. Er is haast geen enkel gebouw te vinden dat nog niet beschadigd is door bombardementen of artillerievuur. De inwoners zeggen dat ze uitgeput zijn, al bijna twee maanden lang is er geen elektriciteit, gas of stromend water in de stad. Van de bijna 80.000 oorspronkelijke inwoners blijven er slechts 12.000 over. De meesten zijn gevlucht nadat de Oekraïense president Zelenski had opgeroepen tot evacuatie. Maar er zijn ook meer dan 120 burgers gedood, zegt Aleksandr Martsjenko, plaatsvervangend burgemeester van de belegerde stad. ‘We leven in een humanitaire ramp. Elke dag worden burgers vermoord of verwond. Er zijn wijken waar we het raden hebben naar het aantal doden, omdat het er te gevaarlijk is om te gaan kijken. De gevechten zijn nog volop aan de gang en bepaalde plaatsen zijn tijdelijk bezet door Russische troepen. Het wordt elke dag moeilijker en moeilijker om in deze stad te overleven.’ De overgeblevenen, vooral oudere en zieke mensen, zien de aankomende winter met lede ogen tegemoet.

Bakhmut frontline from Ukrainian army perspective. Very concerned looks from the soldiers as Wagner keeps destroying their positions and vehicles.

pic.twitter.com/ddaac1o0Sj — LogKa (@LogKa11) November 6, 2022

Cruciaal doelwit

Aan Russische kant klinken, nog onbevestigde, berichten dat Rusland terrein wint bij het strategisch belangrijke Bachmoet. De stad is al maanden een cruciaal doelwit voor het Russische leger dat maar moeilijk verder voet aan grond krijgt in de provincie Donetsk, één van de vier regio’s die het Kremlin claimt te hebben geannexeerd. Eerdere verwoede pogingen om door te stoten in de stad mislukten.

De stad op zich heeft niet bijster veel militaire waarde, maar ligt wel op een belangrijke invalsweg naar Slovjansk en Kramatorsk, belangrijke industriesteden die in Oekraïense handen zijn. Als Bachmoet valt, komt Rusland dichter bij het volledig bezetten van de provincie Donetsk. Bovendien aast Rusland op een morele opkikker na meerdere militaire tegenslagen in de provincies Cherson en Loehansk.

Ukrainian fighters during a patrol of the streets of Bakhmut. Russian attacks are daily, as are the attempts to infiltrate Ukrainian positions behind defensive lines. pic.twitter.com/PUS8tp0tRd — Ruslan Trad (@ruslantrad) November 6, 2022

Hevigste gevechten in het land

Volgens het Oekraïense leger vinden momenteel rond Bachmoet de hevigste gevechten met de Russische troepen plaats. Volgens Martsjenko proberen de Russen de stad vanuit verschillende richtingen te bestormen. Oekraïense troepen zeggen zich niet gewonnen te geven. Over de hele stad zijn dag en nacht hevige gevechten, explosies en beschietingen heen en weer, tussen Russen en Oekraïeners, te horen en te zien.

Een dikke week geleden noemde Zelenski de Russische legerleiding nog ‘gestoord’ vanwege de extreem hevige gevechten rond Bachmoet. ‘Dag na dag, al maandenlang, drijven ze mensen daar naar hun dood.’

Het zou vooral de Wagner-groep, een beruchte Russisch privémilitie, zijn die aan zet is in en om Bachmoet. Het huurlingenleger zou speciaal ingevlogen zijn om Bachmoet te veroveren. Rusland probeert daar het narratief van de oorlog te keren. Het is één van de weinige plaatsen waar het Russische leger vooruitgang lijkt te boeken.