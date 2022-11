15-jarig meisje verkracht in Halle: politie verspreidt opsporingsbericht

De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een man die in september 2021 een 15-jarig meisje verkrachtte in Pepingen.

De verdachte was op dinsdag 21 september 2021 aan het treinstation van Halle samen met het slachtoffer op bus 153 (richting Ninove) gestapt. Het meisje stapte af aan bushalte ‘Pepingen Weg naar Bellingen’ op de Ninoofsesteenweg, terwijl de verdachte op de bus bleef zitten. Het meisje wandelde via de Steenweg op Bellingen en vervolgens de Kattenholstraat naar haar ouderlijke woning.

Daar verscheen de verdachte op de fiets, en sprak haar aan in het Engels. Hij vroeg of ze mee op zijn fiets kwam zitten, maar het meisje weigerde, en de verdachte fietste weg. Iets verderop – omstreeks 19 uur – stond hij haar op te wachten aan het kruispunt van de Kattenholstraat, de Kareelstraat, en de Grote Baan. Daar heeft hij haar verkracht.

De verdachte is volgens de politie tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij had kort, donkerbruin, bijna zwart haar met wat grijs in, en een zwarte baard met grijs in. Hij heeft een getaande huidskleur. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte jas en een rode broek met zwarte ruiten.